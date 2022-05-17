Взрыв в Николаеве: над городом столб дыма

В Николаеве около 05:45 прогремел мощный взрыв и поднялся большой столб дыма.

После прилета в Николаеве поднялся столб дыма



Об этом сообщил местный Telegram-канал Новости Николаева.

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По его информации, на момент взрыва сигнал воздушной тревоги еще не работал, его включили спустя несколько минут.

Также местные жители сообщали, что видели пролетающую над городом ракету.

На месте прилета поднялся столб дыма.

В соседних домах взрывной волной выбило стекла и повредило шифер на крышах.

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