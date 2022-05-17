НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
06:38 18 Мая 2022 Просмотров 319   КомментариевКомментарии

Взрыв в Николаеве: над городом столб дыма

В Николаеве около 05:45 прогремел мощный взрыв и поднялся большой столб дыма.

После прилета в Николаеве поднялся столб дыма

Об этом сообщил местный Telegram-канал Новости Николаева.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По его информации, на момент взрыва сигнал воздушной тревоги еще не работал, его включили спустя несколько минут.

Также местные жители сообщали, что видели пролетающую над городом ракету.

Дым над местом прилета

Дым над местом прилета

На месте прилета поднялся столб дыма.

В соседних домах взрывной волной выбило стекла и повредило шифер на крышах.

Ударная волна разбила стекла и шифер на крышах у местных жителей

Ударная волна разбила стекла и шифер на крышах у местных жителей

Тэги: Николаев
Loading...

Новости по теме

ТОР
17.05.2022 17:45
Перерывают Херсонщину траншеями: оккупанты готовятся к наступлению ВСУ со стороны Николаева
ТОР
16.05.2022 07:00
В Николаеве утром прогремели взрывы: вспыхнули пожары
ТОР
06.05.2022 16:54
В Николаеве прогремел мощный взрыв и начался пожар. Видео
blog comments powered by Disqus
Требуют убить: россияне в соцсетях возмущаются эвакуацией украинских воинов из “Азовстали”

08:17 Мир

Американские астрономы открыли звезду с золотом и серебром

23:28 Мир

Украинские пограничники мощно накрыли понтонную переправу россиян вместе с танками и пехотой. Видео

11:25 Украина

В России пылает химзавод под Новосибирском: причина пожара неизвестна. Видео

10:31 Мир

Взрывы на Львовщине: враг нанес ракетный удар по военному объекту на границе с Польшей

06:33 Украина

Минобороны РФ заявило о начале вывоза раненых с “Азовстали” на территорию “ДНР”

16:06 Украина

Земля дрожала: ВСУ нанесли удар по российским Градам и гаубицам под Запорожьем

15:19 Украина

Красный дым над Краматорском: стало известно, что случилось

15:08 Украина

После обстрела над Краматорском расползается огромное облако красного дыма. Видео

14:44 Украина

Задрожали стены в домах: ВСУ нанесли удар по вражеской технике в оккупированном Токмаке. Фото

13:45 Украина

Запорожье не взяли чудом: запорожский адвокат рассказал о коллаборантах в областной власти

10:45 Украина