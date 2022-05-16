Российские войска активизировали наступление на Донбассе: Генштаб назвал направления

Российские оккупанты ведут активные обстрелы украинских позиций вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны ВСУ в Донецком операционном районе и на Славянском направлении.

Российские войска активизировали наступление на Донбассе



Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба.

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На Славянском направлении враг ведет наступление на населенный пункт Довгенькое. Для поддержки наступательных действий развернуты подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

Подразделения врага несут существенные потери, для их доукомплектования агрессор перемещает с территории России вооружения и военную технику.

На Донецком направлении враг продолжает наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

На Лиманском направлении противник вел наступление, чтобы установить полный контроль над населенным пунктом Дробышево и заблокировать Лиман с севера.

На Бахмутском и Северодонецком направлениях для авиационной поддержки наступательных действий агрессор сосредоточил в Луганской области до пятнадцати вертолетов.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты двенадцать атак врага, уничтожены три танка, три артиллерийские системы, шесть единиц боевой бронированной техники и семь автомобилей противника.

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