Ракетный удар по Днепру: есть пострадавшие и разрушения. Фото

Утром 18 мая около 06:50 российские войска нанесли удар по Днепру двумя ракетами.

Обломки сбитой ракеты упали на частный дом



Как сообщило Воздушное командование “Восток, одну ракету сбила украинская система ПВО

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Обломки ракеты упали на частный двор. Ранена женщина. Кроме того, повреждены еще два дома.

Другая ракета попала по объекту транспортной инфраструктуры. Он разрушен.