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07:50 18 Мая 2022 Просмотров 221   КомментариевКомментарии

Ракетный удар по Днепру: есть пострадавшие и разрушения. Фото

Утром 18 мая около 06:50 российские войска нанесли удар по Днепру двумя ракетами.

Обломки сбитой ракеты упали на частный дом

Как сообщило Воздушное командование “Восток, одну ракету сбила украинская система ПВО

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Обломки ракеты упали на частный двор. Ранена женщина. Кроме того, повреждены еще два дома.

Другая ракета попала по объекту транспортной инфраструктуры. Он разрушен.

От падения обломков ракеты пострадали еще два дома

От падения обломков ракеты пострадали еще два дома

Воронка от попадания ракеты

Воронка от попадания ракеты

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