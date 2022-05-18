18.05.2022 07:38
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07:50 18 Мая 2022 221 Комментарии
Ракетный удар по Днепру: есть пострадавшие и разрушения. Фото
Утром 18 мая около 06:50 российские войска нанесли удар по Днепру двумя ракетами.
Обломки сбитой ракеты упали на частный дом
Как сообщило Воздушное командование “Восток, одну ракету сбила украинская система ПВО
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Обломки ракеты упали на частный двор. Ранена женщина. Кроме того, повреждены еще два дома.
Другая ракета попала по объекту транспортной инфраструктуры. Он разрушен.
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