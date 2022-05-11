Путин согласился на эвакуацию защитников “Азовстали”, чтобы быстрее объявить Мариуполь взятым – ISW
Кремль, возможно, согласился на условную капитуляцию защитников «Азовстали», чтобы быстрее объявить Мариуполь взятым под свой полный контроль.
Такое предположение на основе своих данных сделали в американском Институте изучения войны (ISW).
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Там также считают, что защитники Мариуполя, оказавшиеся в ловушке на металлургическом заводе «Азовсталь», вероятно, сдались после того, как украинские чиновники договорились с Кремлем о мерах по эвакуации.
Также в ISW уточнили, что российские войска начали эвакуацию раненых украинских военнослужащих в оккупированные Россией населенные пункты в Донецкой области 16 мая после того, как Министерство обороны России предложило соответствующее соглашение ранее в тот же день.
После вывоза украинских военных из “Азовстали” Кремль сможет похвастаться полным контролем над Мариуполем. Так, в Управлении военной разведки Украины (ГУР) сообщили, что Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России спешно готовит пресс-тур иностранных журналистов по оккупированным территориям Украины в период с 18 по 21 мая.
Кроме того, Кремль также мог согласиться на сделку по вывозу украинских военных из “Азовстали”, чтобы отвести критику в социальных сетях о неудачных российских переправах через реку Северский Донец и общем медленном темпе наступления.
Тем не менее, аналитики не исключают, что Кремль может отказаться от обмена защитников Мариуполя. Некоторые депутаты Госдумы России ходатайствуют о принятии законов, запрещающих обмен пленными на лиц, обвиняемых в «нацизме».
В частности, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что защитники Мариуполя должны быть обвинены в военных преступлениях и не могут быть обменены на российских военнопленных.
В свою очередь, Кремль может игнорировать озабоченности Государственной Думы России или использовать их для саботажа переговоров с Украиной.