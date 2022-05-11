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08:04 18 Мая 2022 Просмотров 88   КомментариевКомментарии

Путин согласился на эвакуацию защитников “Азовстали”, чтобы быстрее объявить Мариуполь взятым – ISW

Кремль, возможно, согласился на условную капитуляцию защитников «Азовстали», чтобы быстрее объявить Мариуполь взятым под свой полный контроль.

Аналитики не исключают, что Кремль может отказаться от обмена защитников Мариуполя

Такое предположение на основе своих данных сделали в американском Институте изучения войны (ISW).

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Там также считают, что защитники Мариуполя, оказавшиеся в ловушке на металлургическом заводе «Азовсталь», вероятно, сдались после того, как украинские чиновники договорились с Кремлем о мерах по эвакуации.

Также в ISW уточнили, что российские войска начали эвакуацию раненых украинских военнослужащих в оккупированные Россией населенные пункты в Донецкой области 16 мая после того, как Министерство обороны России предложило соответствующее соглашение ранее в тот же день.

После вывоза украинских военных из “Азовстали” Кремль сможет похвастаться полным контролем над Мариуполем. Так, в Управлении военной разведки Украины (ГУР) сообщили, что Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России спешно готовит пресс-тур иностранных журналистов по оккупированным территориям Украины в период с 18 по 21 мая.

Кроме того, Кремль также мог согласиться на сделку по вывозу украинских военных из “Азовстали”, чтобы отвести критику в социальных сетях о неудачных российских переправах через реку Северский Донец и общем медленном темпе наступления.

Тем не менее, аналитики не исключают, что Кремль может отказаться от обмена защитников Мариуполя. Некоторые депутаты Госдумы России ходатайствуют о принятии законов, запрещающих обмен пленными на лиц, обвиняемых в «нацизме».

В частности, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что защитники Мариуполя должны быть обвинены в военных преступлениях и не могут быть обменены на российских военнопленных.

В свою очередь, Кремль может игнорировать озабоченности Государственной Думы России или использовать их для саботажа переговоров с Украиной.

Тэги: Россия, Кремль, Азовсталь, Маиуполь
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