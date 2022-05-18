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Главная » Мир » Общество
08:17 18 Мая 2022 Просмотров 706   КомментариевКомментарии

Требуют убить: россияне в соцсетях возмущаются эвакуацией украинских воинов из “Азовстали”

Соглашение об условной капитуляции украинских защитников Мариуполя вызвало возмущение и замешательство в пророссийских соцсетях, а не триумф из-за полной капитуляции Мариуполя.

Россияне, напичканные роспропагандой, не восприняли соглашение об эвакуации украинских воинов

Об этом рассказали в американском Институте изучения войны (ISW).

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Некоторые российские Telegram-каналы принялись высмеивать Минобороны России за переговоры с украинскими «террористами» и «нацистами».

Пророссийские блогеры набросились с критикой на “ДНР” за организацию эвакуационных процессов и обвиняли переговорные органы в создании условий для появления образа украинских мучеников.

Несколько российских блогеров также призывали к тюремному заключению или убийству сдавшихся украинских военнослужащих.

Аналитики предположили, что российская аудитория, вероятно, недовольна соглашением, потому что они ожидали, что российские войска уничтожат украинских защитников на «Азовстали».

Причиной такой позиции может быть кремлевская пропаганда, которая описывала триумфальные российские атаки на «Азовсталь», что просто не подразумевало возможностей переговорного процесса.

Тэги: Мариуполь, Азовсталь
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