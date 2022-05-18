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09:24 18 Мая 2022 Просмотров 738   КомментариевКомментарии

В Госдуме РФ предложили сделать флаг СССР новым флагом России

“Депутат” Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил признать флаг СССР, который в РФ называют знаменем Победы, новым государственным флагом России.

Деды воевали, бабки выходили

Об этом сообщило «РИА Новости«.

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По словам Шеремета, западные страны якобы фактически объявили войну знамени Победы и повсеместно его запрещают.

“Они боятся этого символа, так как красный флаг победы напоминает им о величии нашего народа и нашей великой победе. Я думаю, что настало время признать знамя Победы нашим государственным флагом», – сказал “депутат”.

Дальше он добавил, что под красным флагом «деды воевали» во время Второй мировой войны, а сегодня под ним армия РФ якобы «противостоит неонацистам, возродившимся на Украине и умело скрывающим долгие годы свое обличие в западных странах».

Шеремет подчеркнул, что гордится российским триколором, но считает, что на нынешнем этапе развития России, как никогда актуально знамя Победы, как «символ возрождающейся супердержавы».

Тэги: Россия, флаг СССР
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