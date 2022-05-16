Сгорела до тла: оккупанты обстреляли фосфорными боеприпасами школу в Авдеевке. Фото руин

Ночью 18 мая русская армия обстреляла запрещенными фосфорными боеприпасами Авдеевскую школу №1 в Донецкой области, здание уничтожено.

В школе не было ни военных, ни техники



Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По его словам, школа сгорела дотла. К счастью, обошлось без пострадавших.

На момент обстрела в здании находились только дежурные, им удалось спастись.

“До широкомасштабного российского вторжения в Авдеевской школе №1 обучалось более 200 детей. Сюда часто приезжали гости из разных уголков страны и из-за границы. Теперь здесь одни руины”, – сообщил Кириленко.

Он подчеркнул, что в учебном заведении не было ни одного военного, ни одной единицы военной техники.

По информации главы ОВА, всего с 24 февраля россияне в Донецкой области повредили и разрушили 416 учебных заведений, в том числе 181 детсад, 191 школу, 23 заведения профессионально-технического образования и 21 вуз.

Тэги: Донецк