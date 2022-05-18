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Главная » Украина » Общество
11:17 18 Мая 2022 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

В Миноброны РФ сообщили о почти тысяче вышедших с “Азовстали” украинских военных

В Минобороны России заявили, что за прошедшие сутки якобы сдались в плен 694 украинских военных с «Азовстали», в том числе 29 раненых.

Россия сообщила о вывозе с "Азовстали" 959 украинских военных

Такую информацию озвучил официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков.

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Всего с 16 мая, по данным МО РФ якобы сдались в плен 959 украинских военных, в том числе 80 раненых. Из них 51 человек нуждался в стационарном лечении и был помещен в больницу Новоазовска (территория подконтрольная «ДНР»).

Куда отвезли остальных не сообщается, но ранее появилась информация, что их направили в Еленовку под Донецк, где расположен один из «фильтрационных лагерей» в «ДНР».

Украинских защитников "Азовстали" привезли в Еленовку

Украинских защитников "Азовстали" привезли в Еленовку

Агентство Reuters опубликовало видео приезда колонны с защитниками Мариуполя в Еленовку к территории огороженную высоким забором с колючей проволокой.

Украина пока не сообщала официальной информации по количеству вышедших с “Азовстали” защитников и их дальнейшей судьбе.

Тэги: Мариуполь, Азовсталь
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