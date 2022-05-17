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14:37 18 Мая 2022 Просмотров 104   КомментариевКомментарии

В подмосковном Щелково подожгли военкомат: появилось видео

В городе Щелково Московской области в ночь на 18 мая в здание военного комиссариата бросили два коктейля Молотова.

В военкомат бросили два коктейля Молотова

Об этом сообщает Baza.

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В результате поджога пострадали два кабинета, в том числе — архив комиссариата. На месте происшествия работали пожарные, полиция и сотрудники Следственного комитета РФ.

Правоохранители сообщили, что идет розыск поджигателя, но не уточнили, есть ли у полиции конкретные подозреваемые.

По подсчетам Baza, с начала вторжения России в Украину это уже 12 попытка поджога военкомата в разных регионах РФ.

Как сообщали Власти, в сети сообщают о трех пожарах в военкоматах на территории России, произошедших в последние несколько дней.

Тэги: Россия, Москва
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