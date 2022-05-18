ВСУ уничтожили командный пункт бригады российских морпехов

Артиллерия ВСУ уничтожила командный пункт бригады морской пехоты Черноморского флота РФ.

Украинская артиллерия накрыла российский командный пункт



Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

По предварительным данным, украинским военным удалось уничтожить командный пункт 810-й отдельной бригады морской пехоты черноморского флота.

В результате удара — 3 погибших и 14 раненых офицеров командного состава бригады, среди которых: