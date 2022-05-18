ВСУ уничтожили командный пункт бригады российских морпехов
Артиллерия ВСУ уничтожила командный пункт бригады морской пехоты Черноморского флота РФ.
Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
По предварительным данным, украинским военным удалось уничтожить командный пункт 810-й отдельной бригады морской пехоты черноморского флота.
В результате удара — 3 погибших и 14 раненых офицеров командного состава бригады, среди которых:
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временный исполняющий обязанности командира 810-й отдельной бригады морской пехоты полковник Ян Суханов — тяжело ранен;
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временный исполняющий обязанности командира 382-го отдельного батальона морской пехоты майор Леонид Смирнов — тяжело ранен;
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начальник связи 810-й отдельной бригады морской пехоты капитан Андрий Бушмин — тяжело ранен;
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командир 542-го десантно-штурмового батальона подполковник Алексей Теремков — тяжело ранен;
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командир гаубической самоходной артиллерийской батареи 546 ОГСАДн капитан Виктор Ершов — тяжело ранен (оторвана рука).