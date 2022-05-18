Первый российский оккупант на суде признался в убийстве мирных украинцев

В Киеве судят российского солдата Вадима Шишимарина по подозрению в убийстве гражданского в Сумской области 28 февраля.

Шишимарин убил безоружного гражданского пенсионера Александра Шелипова



Соломенский райсуд столицы начал рассмотрение дела по сути.

Как сообщил корреспондент ВВС из зала суда на заседании подсудимый полностью признал свою вину.

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Шишимарина обвиняют в том, что он намеренно убил безоружного гражданского пенсионера Александра Шелипова из села Чупаховка Сумской области.

По версии прокуратуры, он выстрелил в пожилого мужчину 28 февраля, когда тот ехал по обочине дороги на велосипеде.

Ему предъявлены обвинения по статье «Нарушение законов и обычаев войны» украинского уголовного кодекса.

По такому обвинению Шишимарину грозит до 10-15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Источники в прокуратуре говорят, что вину подсудимого доказывают результаты экспертиз и показаний.

В частности, в распоряжении следствия есть оружие Шишимарин, из которого был произведен выстрел – автомат АК-74.

Что произошло

4 мая СБУ опубликовало видео, на котором Шишимарин рассказывает о случившемся.

По его словам, перед инцидентом колонна российской техники была обстреляна украинской армией. Во время отступления он и четверо других российских военных захватили автомобиль, который до этого обстреляли, и поехали в село за помощью.

По дороге они увидели мужчину, который разговаривал по телефону и, как пишет генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, вел по обочине велосипед.

«Мне приказали выстрелить, и я выстрелил в него одну очередь, он упал. Мы поехали дальше», – говорит на видео сержант.

По словам Венедиктовой, сержанту приказали убить мужчину, чтобы он не рассказал о них украинским бойцам.

По данным прокуратуры, 62-летний мужчина скончался в нескольких десятках метров от своего дома.