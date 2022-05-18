Первый российский оккупант на суде признался в убийстве мирных украинцев
В Киеве судят российского солдата Вадима Шишимарина по подозрению в убийстве гражданского в Сумской области 28 февраля.
Соломенский райсуд столицы начал рассмотрение дела по сути.
Как сообщил корреспондент ВВС из зала суда на заседании подсудимый полностью признал свою вину.
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Шишимарина обвиняют в том, что он намеренно убил безоружного гражданского пенсионера Александра Шелипова из села Чупаховка Сумской области.
По версии прокуратуры, он выстрелил в пожилого мужчину 28 февраля, когда тот ехал по обочине дороги на велосипеде.
Ему предъявлены обвинения по статье «Нарушение законов и обычаев войны» украинского уголовного кодекса.
По такому обвинению Шишимарину грозит до 10-15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
Источники в прокуратуре говорят, что вину подсудимого доказывают результаты экспертиз и показаний.
В частности, в распоряжении следствия есть оружие Шишимарин, из которого был произведен выстрел – автомат АК-74.
Что произошло
4 мая СБУ опубликовало видео, на котором Шишимарин рассказывает о случившемся.
По его словам, перед инцидентом колонна российской техники была обстреляна украинской армией. Во время отступления он и четверо других российских военных захватили автомобиль, который до этого обстреляли, и поехали в село за помощью.
По дороге они увидели мужчину, который разговаривал по телефону и, как пишет генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, вел по обочине велосипед.
«Мне приказали выстрелить, и я выстрелил в него одну очередь, он упал. Мы поехали дальше», – говорит на видео сержант.
По словам Венедиктовой, сержанту приказали убить мужчину, чтобы он не рассказал о них украинским бойцам.
По данным прокуратуры, 62-летний мужчина скончался в нескольких десятках метров от своего дома.