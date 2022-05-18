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Главная » Украина » Общество
16:38 18 Мая 2022 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

Командиры защитников Мариуполя остались в подземельях «Азовстали»

Командиры украинских подразделений, которые защищали Мариуполь, не вышли из “Азовстали” вместе со своими бойцами.

Командиры защитников Мариуполя пока остались на "Азовстали"

Об этом заявил главарь “ДНР” Денис Пушилин.

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Он сказал, что «на данный момент нет высокопоставленных командиров — они не вышли. Но это пока».

При этом и в “ДНР”, и в Минобороны России заявили, что около 960 защитников «Азовстали» вышли. Некоторые из них были доставлены в больницы, но большинство отправили на автобусах в центр содержания под стражей в Еленовке в ДНР.

Также неизвестно, сколько украинских солдат осталось внутри завода.

Украинская сторона не предоставила обновленной информации о количестве покинувших «Азовсталь» или о состоянии переговоров по обмену на российских пленных.

Как сообщали Власти, в Минобороны России заявили, что за прошедшие сутки якобы сдались в плен 694 украинских военных с «Азовстали», в том числе 29 раненых.

Тэги: Мариуполь, Азовсталь
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