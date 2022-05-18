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17:24 18 Мая 2022 Просмотров 270   КомментариевКомментарии

Россия проанонсировала возможный ракетный удар по Одесской киностудии

Спикер МИД РФ Мария Захарова сообщила, что украинские военные якобы разместили вооружение и средства ПВО на Одесской киностудии.

Одесская киностудия стала "военным объектом"

Обычно такие “анонсы” предшествуют ударам российских военных по гражданским объектам.

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Но по словам директора студии Андрея Осипова, единственная техника, которая есть на ее территории, – автомобиль времен Второй мировой войны.

Он используется исключительно для съемок.

Тэги: Одесса
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