Россия проанонсировала возможный ракетный удар по Одесской киностудии

Спикер МИД РФ Мария Захарова сообщила, что украинские военные якобы разместили вооружение и средства ПВО на Одесской киностудии.

Одесская киностудия стала "военным объектом"



Обычно такие “анонсы” предшествуют ударам российских военных по гражданским объектам.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Но по словам директора студии Андрея Осипова, единственная техника, которая есть на ее территории, – автомобиль времен Второй мировой войны.

Он используется исключительно для съемок.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Тэги: Одесса