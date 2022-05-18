В госизмене подозревают замдиректора Чернобыльской АЭС

Правоохранители провели обыски в помещениях ЧАЭС и дома у подозреваемого.

В рамках дела правоохранители провели обыски в помещениях ЧАЭС и дома у подозреваемого



В марте 2022 года работники ГБР совместно с СБУ задержали заместителя генерального директора Чернобыльской атомной электростанции, который самовольно покинул место службы в условиях военного положения и скрывался на территории Закарпатской области.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Военнослужащий сбежал со станции и не обеспечил физическую защиту объекта, что прямо входило в его функциональные обязанности. Вдобавок, в ходе следствия работники ДБР проверяют возможную причастность чиновника к проведению подрывной деятельности против Украины. В частности, они должны установить, способствовал ли он военным России в захвате ЧАЭС в конце февраля.

Ему уже сообщено о подозрении в самовольном покидании воинской части или места службы, а также неявке вовремя на службу без уважительных причин, совершенном в условиях военного положения или в боевой обстановке (ч. 5 ст. 407 УК Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках дела правоохранители провели обыски в помещениях ЧАЭС и дома у подозреваемого. У него изъяли документы и носители информации.

Ранее Власти писали, что в Чернобыльской зоне отчуждения полыхает самый масштабный в этом году пожар, уже охвативший более 1500 га леса.

Тэги: замдиректора Чернобыльской АЭС