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19:49 18 Мая 2022 Просмотров 86   КомментариевКомментарии

В госизмене подозревают замдиректора Чернобыльской АЭС

Правоохранители провели обыски в помещениях ЧАЭС и дома у подозреваемого.

В рамках дела правоохранители провели обыски в помещениях ЧАЭС и дома у подозреваемого

В марте 2022 года работники ГБР совместно с СБУ задержали заместителя генерального директора Чернобыльской атомной электростанции, который самовольно покинул место службы в условиях военного положения и скрывался на территории Закарпатской области.

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Военнослужащий сбежал со станции и не обеспечил физическую защиту объекта, что прямо входило в его функциональные обязанности. Вдобавок, в ходе следствия работники ДБР проверяют возможную причастность чиновника к проведению подрывной деятельности против Украины. В частности, они должны установить, способствовал ли он военным России в захвате ЧАЭС в конце февраля.

Ему уже сообщено о подозрении в самовольном покидании воинской части или места службы, а также неявке вовремя на службу без уважительных причин, совершенном в условиях военного положения или в боевой обстановке (ч. 5 ст. 407 УК Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках дела правоохранители провели обыски в помещениях ЧАЭС и дома у подозреваемого. У него изъяли документы и носители информации.

Ранее Власти писали, что в Чернобыльской зоне отчуждения полыхает самый масштабный в этом году пожар, уже охвативший более 1500 га леса.

Тэги: замдиректора Чернобыльской АЭС
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