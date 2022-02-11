Из-за российских обстрелов Азовское море может превратиться в мертвое

Бомбардировка «Азовстали» могла повредить техническое сооружение, сдерживающее десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода.

Есть угроза полного вымирания Азовского моря.



Об этом сообщает мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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Утечка жидкости концентрированного раствора сероводорода полностью убьет флору и фауну Азовского моря. Далее опасные вещества могут попасть в Черное и Средиземное моря.

Как отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, необходим немедленный допуск на объект международных экспертов и ООН для изучения ситуации и предотвращения экологической катастрофы мирового уровня.

Ранее Власти писали, что Россия сбросила на “Азовсталь” зажигательные или фосфорные бомбы.

Тэги: Азовское море, бомбардировка Азовстали