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20:26 18 Мая 2022 15 Комментарии
Из-за российских обстрелов Азовское море может превратиться в мертвое
Бомбардировка «Азовстали» могла повредить техническое сооружение, сдерживающее десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода.
Есть угроза полного вымирания Азовского моря.
Об этом сообщает мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
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Утечка жидкости концентрированного раствора сероводорода полностью убьет флору и фауну Азовского моря. Далее опасные вещества могут попасть в Черное и Средиземное моря.
Как отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, необходим немедленный допуск на объект международных экспертов и ООН для изучения ситуации и предотвращения экологической катастрофы мирового уровня.
Ранее Власти писали, что Россия сбросила на “Азовсталь” зажигательные или фосфорные бомбы.
Тэги: Азовское море, бомбардировка Азовстали
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