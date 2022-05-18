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22:22 18 Мая 2022 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

В Индии женщина 36 лет притворялась отцом-одиночкой

20-летнй девушкой она пришла в храм, остригла волосы, сменила сари на рубашку с брюками и взяла себе мужское имя.

Индианка Петчиаммал стала Мутху

Индийская женщина по фамилии Петчиаммал 36 лет выдавала себя за мужчину, чтобы работать и воспитывать ребенка в одиночку в патриархальном обществе, и только недавно раскрыла правду о себе. Индианка раскрыла свою личность только после того, как дочь выросла и вышла замуж. Об этом пишет Oddity Central.

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Петчиаммал забеременела в 20 лет и прожила с супругом всего 15 дней — он скончался от инфаркта. После родов девушка пошла работать сразу в несколько мест: на стройки, в отели и кафе. Но там Петчиаммал ежедневно сталкивалась с домогательствами и сексистскими комментариями. Ей это надоело, и она решила кардинально измениться. Тогда девушка пришла в храм, остригла волосы, сменила сари на рубашку с брюками и взяла себе мужское имя Мутху.

«Только мои близкие знали, что я женщина. Я выполняла самые разные работы: была маляром, делала чай, лепила паротту. Я экономила каждую копейку, чтобы обеспечить моей дочери безопасную и надежную жизнь», — рассказала Петчиаммал.

Несмотря на  моральную поддержку миллионов людей, женщина решила оставаться Мутху до конца жизни. Ведь именно в этом образе она смогла дать все своему ребенку.

Тэги: индианка стала мужчиной, Петчиаммал
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