В Украине наконец-то будет новый посол США

У США нет посла в Украине уже три года.

Бриджит Бринк ранее была послом в Словакии



Комитет Сената Соединенных Штатов Америки по международным делам 18 мая единогласно поддержал кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла в Украине. Об этом сообщили Reuters.

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Теперь за кандидатуру Бринку должен проголосовать весь Сенат.

Ожидается, что сенаторы поддержат назначение. Слушание с участием Бриджит Бринк в Сенате уже состоялось 10 мая.

Президент США Джо Байден официально предложил назначить дипломатку Бриджит Бринк послом Соединенных Штатов в Украине 27 апреля.

Предыдущая глава посольства США Мари Йованович была досрочно отозвана из Киева еще в апреле 2019 года, а в мае президент Дональд Трамп официально уволил ее с должности на фоне скандала вокруг давления на президента Украины Владимира Зеленского.

Бриджит Бринк с 2019 года занимала должность посла США Словакии, а до этого, среди прочего, была старшей советницей и помощницей секретаря Бюро по европейским и евразийским делам Госдепа, занимаясь вопросами Восточной Европы и Кавказа.

Ранее Власти писали, что работа американского посольства восстановлена после почти трёхмесячного перерыва.

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