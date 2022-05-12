Оккупанты ведут наступления и штурмуют населенные пункты на Донбассе

Российские оккупанты не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне, основные усилия сосредоточены на Донецком направлении.

Все наступательные действия противника не завершились успехом



Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.

На Лиманском направлении противник совершал обстрелы гражданской инфраструктуры, наносил ракетные удары и пытался закрепиться на ранее занятых позициях.

Здесь он применял оперативно-тактическую и армейскую авиацию с целью разрушения гражданских объектов в районах населенных пунктов Лоскутовка, Екатериновка, Новомихайловка и Орехово.

На Северодонецком направлении оккупанты безуспешно вели наступление и совершали штурмовые действия в районе населенного пункта Устиновка.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия с целью улучшения тактического положения. Пытался вести штурмовые действия в районе населенного пункта Золотое-4, тоже успеха не имел.

На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в районе населенного пункта Юрьевка, понес потери и отступил. По результатам штурмовых действий в районах населенных пунктов Новокалиново и Первомайское успеха не имел.

На Кураховском направлении враг безуспешно вел наступление в районе населенного пункта Новомихайловка.

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