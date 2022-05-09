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07:59 19 Мая 2022 54 Комментарии
Не хватает пушечного мяса: в “ДНР” собираются отправлять на войну студентов
Из-за отсутствия мобилизационного ресурса явных успехов в боевых действиях оккупанты планируют привлекать к боевым действиям студентов.
В "ДНР" собираются мобилизовать на войну студентов
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
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Такие действия враг планирует из-за отсутствия мобилизационного ресурса.
«За неимением мобилизационного ресурса на временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационное военное командование планирует привлечь к боевым действиям студентов высших учебных заведений», – сказано в сообщении.
Тэги: ДНР
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