Не хватает пушечного мяса: в “ДНР” собираются отправлять на войну студентов

Из-за отсутствия мобилизационного ресурса явных успехов в боевых действиях оккупанты планируют привлекать к боевым действиям студентов.

В "ДНР" собираются мобилизовать на войну студентов



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Такие действия враг планирует из-за отсутствия мобилизационного ресурса.

«За неимением мобилизационного ресурса на временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационное военное командование планирует привлечь к боевым действиям студентов высших учебных заведений», – сказано в сообщении.

Тэги: ДНР