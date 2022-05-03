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08:30 19 Мая 2022 Просмотров 534   КомментариевКомментарии

Байден переключился с России на Китай: президент США наконец отправляется в Азию

Президент США Джо Байден после нескольких месяцев всепоглощающего внимания к войне России в Украине отправляется с визитом в Азию, запоздалой первой поездкой в регион, который остается центральным для его внешнеполитических целей.

Байден наконец отправляется в азиатское турне

Об этом сообщило CNN.

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Остановки Байдена в двух верных союзниках США — Южной Корее и Японии — призваны укрепить партнерские отношения в момент глобальной нестабильности.

В то время как Байден и его команда потратили большую часть времени и ресурсов на вторжение России в Украину, провокации со стороны Северной Кореи усилились, также Китай продолжает использовать свою экономическую и военную мощь в регионе.

Дебютный визит Байдена в Азию — это возможность возобновить то, что он считает вызовом этого века: противостоять растущему Китаю через систему обновленного экономического и военного партнерства.

И даже несмотря на то, что война России продолжается, напряженность нарастает в других местах.

Северная Корея, которую Байден определил как свой самый большой внешнеполитический вызов в начале своего президентства, возобновила провокационные испытания оружия в преддверии инаугурации избранного президента Южной Кореи Юн Сок Юля.

Тэги: США, Китай, Джо Байден
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Байден переключился с России на Китай: президент США наконец отправляется в Азию

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