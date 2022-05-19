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08:41 19 Мая 2022 33 Комментарии
Под Киевом на российской мине подорвались двое мирных жителей
В Бучанском районе Киевской области двое мужчин подорвались на противопехотной российской мине, оставленной в поле.
Сработала российская противопехотная мина ОЗМ-72
Об этом сообщила полиция Киевской области.
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Между селами Липовка и Королевка 52-летний и 48-летний мужчины подорвались на противопехотной мине ОЗМ-72, которую оставили на поле оккупанты.
Со множественными травмами пострадавших госпитализировали в Макаровскую больницу.
Полиция Бучанщины начала досудебное расследование по данному факту.
Правоохранители призывают граждан избегать лесных и полевых дорог на деоккупированных территориях.
В случае обнаружения подозрительных предметов – звонить на спецлинию «102″.
Тэги: Киев, Буча
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