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08:41 19 Мая 2022 Просмотров 33   КомментариевКомментарии

Под Киевом на российской мине подорвались двое мирных жителей

В Бучанском районе Киевской области двое мужчин подорвались на противопехотной российской мине, оставленной в поле.

Сработала российская противопехотная мина ОЗМ-72

Об этом сообщила полиция Киевской области.

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Между селами Липовка и Королевка 52-летний и 48-летний мужчины подорвались на противопехотной мине ОЗМ-72, которую оставили на поле оккупанты.

Со множественными травмами пострадавших госпитализировали в Макаровскую больницу.

Полиция Бучанщины начала досудебное расследование по данному факту.

Мужчины подорвались на противопехотной мине

Мужчины подорвались на противопехотной мине

Правоохранители призывают граждан избегать лесных и полевых дорог на деоккупированных территориях.

В случае обнаружения подозрительных предметов – звонить на спецлинию «102″.

Тэги: Киев, Буча
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