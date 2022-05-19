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09:13 19 Мая 2022 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

Россия меняет тактику на Донбассе, – Пентагон

Российские командиры, загнанные в тупик украинским сопротивлением и организационными проблемами, переключились с масштабного наступления на атаки меньшими подразделениями.

Россияне вынуждены менять тактику из-за мощного сопротивления украинцев

Об этом  сообщает Washington Post со ссылкой на представителей Пентагона.

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Там отметили, что амбиции россиян стали скромными даже в тактическом масштабе.

Командиры обычно использовали батальонные тактические группы, насчитывающие несколько сотен солдат, для маневрирования на поле боя. Но из-за продолжительных боев в Донбассе на востоке Украины и застопорившихся российских наступлений были выделены более мелкие российские подразделения.

Они также сократили свои задачи, сосредоточившись на определенных городах, деревнях и даже перекрестках.

Но другая тактика не изменилась, например, артиллерийский обстрел с последующим наступлением наземных войск, который был менее эффективным, поскольку они не всегда маневрировали в тандеме с поддержкой танков и других подразделений.

По словам представителя Пентагона, российские войска добились «определенных успехов» между южными городами Херсон и Николаев в направлении Черного моря и к западу от Донецка, что, по всей видимости, является попыткой соединиться с застопорившимися войсками в регионе.

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