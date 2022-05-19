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09:24 19 Мая 2022 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

Британская разведка назвала “козлов отпущения” в российском командовании

Культура сокрытия информации и поиска козлов отпущения распространена в российской военной системе и системе безопасности.

Начальник Генштаба РФ Герасимов утратил доверие Путина, но пока остался на своей должности

Об этом сообщило Минобороны Великобритании со ссылкой на разведку.

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В последние недели Россия уволила старших командиров, которые, как считается, плохо работали на начальных этапах ее вторжения в Украину.

Таким образом козлами отпущения стали:

  • Генерал-лейтенант Сергей Кисель, командовавший элитной 1-й гвардейской танковой армией, отстранен от работы за провал в захвате Харькова.

  • Вице-адмирал Игорь Осипов, командовавший Черноморским флотом России, также, вероятно, был отстранен после затопления крейсера «Москва» в апреле.

  • Начальник Генштаба России Валерий Герасимов, вероятно, остается в должности, но неясно, сохраняет ли он доверие Путина.

Что будет происходить дальше и почему Украина выиграет от этого?

Многие чиновники, причастные к вторжению в Украину, вероятно, будут все больше отвлекаться на попытки избежать личной ответственности за оперативные неудачи России.

Будет дополнительная нагрузка на российскую централизованную модель командования и контроля, поскольку офицеры все чаще стремятся оставлять ключевые решения своим начальникам.

“В этих условиях России будет трудно вернуть инициативу”, – подытожили в разведке.

Тэги: Россия
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