Российские офицеры вывозят свои семьи из Калининграда

В связи с заявлениями высшего военно-политического руководства РФ и позиции Запада по поводу ситуации с пока российским Калининградом, командование частей в этом городе начало собирать вещи.

Россияне боятся обострения ситуации в Калининграде



Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.

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По его словам, командование 11 армейского корпуса (в/ч 25810, Гусев) готовится к тому, что ситуация в Калининградской области может обостриться.

“На данный момент руководящий состав 11 АК и некоторых подчиненных войсковых частей вывозит семьи вместе со своим имуществом вглубь территории РФ”, – написал журналист.

Он также отметил, что, подчиненный личный состав ни о чем не информируется, поэтому военнослужащие, которые знают о вывозе семьей командования, находятся в недоумении.

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