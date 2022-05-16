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11:29 19 Мая 2022 Просмотров 468   КомментариевКомментарии

Российские офицеры вывозят свои семьи из Калининграда

В связи с заявлениями высшего военно-политического руководства РФ и позиции Запада по поводу ситуации с пока российским Калининградом, командование частей в этом городе начало собирать вещи.

Россияне боятся обострения ситуации в Калининграде

Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.

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По его словам,  командование 11 армейского корпуса (в/ч 25810, Гусев) готовится к тому, что ситуация в Калининградской области может обостриться.

“На данный момент руководящий состав 11 АК и некоторых подчиненных войсковых частей вывозит семьи вместе со своим имуществом вглубь территории РФ”, – написал журналист.

Он также отметил, что, подчиненный личный состав ни о чем не информируется, поэтому военнослужащие, которые знают о вывозе семьей командования, находятся в недоумении.

Тэги: калининград
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