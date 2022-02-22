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Главная » Мир » Политика
14:10 19 Мая 2022 Просмотров 271   КомментариевКомментарии

Италия предложила план прекращения войны в Украине в четыре этапа

Италия предложила план урегулирования кризиса на Украине из 4 этапов, предполагающий прекращение огня и замороженный спор по Крыму и Донбассу.

Для осуществления плана Италия предлагает задействовать международную группу

Об этом сообщило итальянской издание Repubblica.

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По его данным, документ составлен МИД страны при участии правительственного дворца Киджи.

Его передали генсеку ООН Антониу Гуттеришу.

План предусматривает следующее:

1. Прекращение огня и ликвидация линии боевых столкновений под наблюдением ООН. Это считается самым сложным шагом, учитывая ситуацию на местах.

2. Вступление Украины в краткие сроки в Евросоюз и ее нейтральный статус без присоединения к НАТО.

3. Соглашение между Украиной и Россией по «оспариваемым территориям» Донбасса и Крыма для разрешения противоречий по международно-признанным границам. Этот шаг назван самым «горячим». Здесь речь идет о практически полной автономии спорных районов и автономное управление безопасностью. Но при этом ссылка на «международно признанные границы» наводит на мысль о намерении не подвергать сомнению суверенитет Киева над всей национальной территорией.

4. Новый многосторонний договор о мире и безопасности в Европе, который должен обеспечить контроль за вооружениями и предотвращение конфликтов.

Также обозначен «очень деликатный» послевоенный аспект, предусматривающий вывод российских войск с оккупированных территорий хотя бы до границ на 24 февраля 2022 года.

Предполагается, что этот вывод будет постепенным, как и возможная условная, частичная, постепенная, пропорциональная отмена санкций против России.

Для управления этим гигантским объемом дипломатических обязательств предполагается  задействовать Международную группу содействия. Италия предлагает включить в него страны и международные организации, в частности ООН и ЕС.

Тэги: Италия
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