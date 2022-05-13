СБУ задержала брата Олега Царева на попытке организовать диверсии в восточных регионах

По информации СБУ, Царев занимался организацией диверсий в Днепропетровской области



Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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По версии спецслужбы, он пытался организовать диверсионную деятельность в Днепропетровской области, рассчитывая на должность «главы Днепропетровской ОГА» после захода в регион российских войск.

«Когда надежды на беспрепятственный приход россиян не оправдались, он начал получать приказы от кураторов. В частности, его заданием было дестабилизировать ситуацию в регионе с помощью серий взрывов на транспортной инфраструктуре», – сказано в сообщении.

Во время обыска изъяли, оружие, боеприпасы, деньги и документы. Брат Царева жил в Днепропетровской области еще с 2014 года.

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