НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
16:43 19 Мая 2022 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

Суд арестовал Януковича за незаконную переправку людей через границу

Украинский суд заочно арестовал бывшего президента Виктора Януковича по обвинению в организации незаконного пересечения границы в составе группы лиц в феврале 2014 года.

Януковича снова арестовали, и снова заочно

Об этом сообщили в офисе генерального прокурора Украины.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По данным следствия, экс-президент Украины, действуя совместно с сотрудниками Управления государственной охраны и представителями Российской Федерации, 23 февраля 2014 пересек сам и еще переправил не менее 20 человек через государственную границу Украины в город Анапа, что в Краснодарском крае РФ.

Осуществил он это при помощи трех вертолетов вооруженных сил России.

Переправка людей осуществлялась с окраины села Урзуф Донецкой области.

Тэги: Виктор Янукович
Loading...

Новости по теме

ТОР
14.01.2022 12:38
Янукович подал еще один иск в суд Киева: что требует
ТОР
30.12.2021 20:30
Суд Киева открыл производство по иску Януковича к Верховной Раде
ТОР
06.12.2021 17:27
Верховный суд оставил в силе приговор Януковичу за госизмену
blog comments powered by Disqus
Россия открестилась от своей военной свастики Z и V

13:26 Мир

В Харькове прогремели взрывы: виден большой столб дыма

11:50 Украина

Российские офицеры вывозят свои семьи из Калининграда

11:29 Мир

Байден переключился с России на Китай: президент США наконец отправляется в Азию

08:30 Мир

В Мелитополе партизаны подорвали бронепоезд оккупантов: в городе прогремели взрывы и выстрелы

13:48 Украина

Появились новые видео выхода украинских защитников из “Азовстали и их прибытия в Еленовку

12:41 Украина

Россия нанесла ракетный удар по Одессе: подробности

09:35 Украина

В Госдуме РФ предложили сделать флаг СССР новым флагом России

09:24 Мир

Требуют убить: россияне в соцсетях возмущаются эвакуацией украинских воинов из “Азовстали”

08:17 Мир

Взрыв в Николаеве: над городом столб дыма

06:38 Украина

Американские астрономы открыли звезду с золотом и серебром

23:28 Мир