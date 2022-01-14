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16:43 19 Мая 2022 27 Комментарии
Суд арестовал Януковича за незаконную переправку людей через границу
Украинский суд заочно арестовал бывшего президента Виктора Януковича по обвинению в организации незаконного пересечения границы в составе группы лиц в феврале 2014 года.
Януковича снова арестовали, и снова заочно
Об этом сообщили в офисе генерального прокурора Украины.
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По данным следствия, экс-президент Украины, действуя совместно с сотрудниками Управления государственной охраны и представителями Российской Федерации, 23 февраля 2014 пересек сам и еще переправил не менее 20 человек через государственную границу Украины в город Анапа, что в Краснодарском крае РФ.
Осуществил он это при помощи трех вертолетов вооруженных сил России.
Переправка людей осуществлялась с окраины села Урзуф Донецкой области.
Тэги: Виктор Янукович
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