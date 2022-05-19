За неделю в России сожгли пять военкоматов

На протяжении последней недели в России произошло пять случаев поджогов военных комиссариатов.

С начала войны в России подожгли минимум 12 военкоматов



Об этом в ходе брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ сказал бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

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«С начала полномасштабных военных действий на территории Украины в России постоянно наблюдаются случаи поджога военных комиссариатов. Только за последнюю неделю таких случаев было пять – в Ростовской и Рязанской областях, а также в Волгограде и Омске», – рассказал Громов.

Как сообщал Укринформ, в городе Щелково Московской области в ночь на 18 мая в здание военного комиссариата бросили два «коктейля Молотова», после чего начался пожар.

По подсчетам издания Baza, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину это уже 12-я попытка поджога военкомата в разных регионах россии, включая Московскую область. Последнее нападение было совершено в ночь на 15 мая на здание военкомата в областном центре Волгоград.

Как сообщали Власти, в городе Щелково Московской области в ночь на 18 мая в здание военного комиссариата бросили два коктейля Молотова.

По подсчетам издания Baza, с начала вторжения России в Украину это уже 12 попытка поджога военкомата в разных регионах РФ.

Тэги: Россия, поджоги военкоматов в России