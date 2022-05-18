Враг коварен, но мы верим его слову: Украина официально прокомментировала вывоз военных с “Азовстали”

Бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что процесс эвакуации украинских военных из “Азовстали” в Мариуполе продолжается.

Генерал Громов прокомментировал эвакуацию защитников Мариуполя



Как сообщило CNN, некоторые подробности процесса он раскрыл на брифинге «Медиацентра Украины».

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Громов отметил, что на мариупольском направлении снизилась интенсивность боевых действий.

“В это время продолжаются мероприятия по эвакуации наших героев с завода «Азовсталь», – сказал военный.

На вопрос об угрозах для жизни жизни военных, которые были эвакуированы на подконтрольную России территорию, он ответил с надеждой, но расплывчато.

«Мы знаем, что наш враг коварен, но мы верим, что слово, данное им, будет выполнено», — сказал генерал.

В свою очередь, Россия пообещала, что с заключенными будут обращаться в соответствии с международным правом.

Однако следственный комитет правительства заявил, что его сотрудники «в рамках расследования уголовных дел украинского режима против гражданского населения Донбасса будут допрашивать сдавшихся боевиков, которые скрывались на заводе «Азовсталь» в Мариуполе».

Как сообщали Власти, соглашение об условной капитуляции украинских защитников Мариуполя вызвало возмущение и замешательство в пророссийских соцсетях, а не триумф из-за полной капитуляции Мариуполя.

Тэги: Мариуполь, Азовсталь