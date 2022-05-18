НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
17:08 19 Мая 2022 Просмотров 201   КомментариевКомментарии

Враг коварен, но мы верим его слову: Украина официально прокомментировала вывоз военных с “Азовстали”

Бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что процесс эвакуации украинских военных из “Азовстали” в Мариуполе продолжается.

Генерал Громов прокомментировал эвакуацию защитников Мариуполя

Как сообщило CNN, некоторые подробности процесса он раскрыл на брифинге «Медиацентра Украины».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Громов отметил, что на мариупольском направлении снизилась интенсивность боевых действий.

“В это время продолжаются мероприятия по эвакуации наших героев с завода «Азовсталь», – сказал военный.

На вопрос об угрозах для жизни жизни военных, которые были эвакуированы на подконтрольную России территорию, он ответил с надеждой, но расплывчато.

«Мы знаем, что наш враг коварен, но мы верим, что слово, данное им, будет выполнено», — сказал генерал.

В свою очередь, Россия пообещала, что с заключенными будут обращаться в соответствии с международным правом.

Однако следственный комитет правительства заявил, что его сотрудники «в рамках расследования уголовных дел украинского режима против гражданского населения Донбасса будут допрашивать сдавшихся боевиков, которые скрывались на заводе «Азовсталь» в Мариуполе».

Как сообщали Власти, соглашение об условной капитуляции украинских защитников Мариуполя вызвало возмущение и замешательство в пророссийских соцсетях, а не триумф из-за полной капитуляции Мариуполя.

Тэги: Мариуполь, Азовсталь
Loading...

Новости по теме

ТОР
18.05.2022 16:38
Командиры защитников Мариуполя остались в подземельях «Азовстали»
ТОР
18.05.2022 12:41
Появились новые видео выхода украинских защитников из “Азовстали и их прибытия в Еленовку
ТОР
18.05.2022 11:17
В Миноброны РФ сообщили о почти тысяче вышедших с “Азовстали” украинских военных
blog comments powered by Disqus
Россия открестилась от своей военной свастики Z и V

13:26 Мир

В Харькове прогремели взрывы: виден большой столб дыма

11:50 Украина

Российские офицеры вывозят свои семьи из Калининграда

11:29 Мир

Байден переключился с России на Китай: президент США наконец отправляется в Азию

08:30 Мир

В Мелитополе партизаны подорвали бронепоезд оккупантов: в городе прогремели взрывы и выстрелы

13:48 Украина

Появились новые видео выхода украинских защитников из “Азовстали и их прибытия в Еленовку

12:41 Украина

Россия нанесла ракетный удар по Одессе: подробности

09:35 Украина

В Госдуме РФ предложили сделать флаг СССР новым флагом России

09:24 Мир

Требуют убить: россияне в соцсетях возмущаются эвакуацией украинских воинов из “Азовстали”

08:17 Мир

Взрыв в Николаеве: над городом столб дыма

06:38 Украина

Американские астрономы открыли звезду с золотом и серебром

23:28 Мир