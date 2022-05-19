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Главная » Украина » Политика
23:04 19 Мая 2022 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

«Я за то, чтобы забыли слово «русские», – Подоляк сообщил о планах украинского контрнаступления

Контрнаступление должно быть максимально жестким как для коллаборантов, так и для российских военных.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил о планах украинского контрнаступления в эфире телемарафона.

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«Для меня принципиально, чтобы мы освободили Херсонскую область, причем максимально жестко для и коллаборантов, и для российских военных. Запорожскую область. Нам нужна акватория Азовского моря. Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово «русские». Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово «русские» и чтобы уголовные элементы, называющие себя властями, – чтобы их не было физически», – сказал Подоляк.


Ранее Власти писали, что Россия готова вернуться к переговорам с Украиной.

Тэги: Михаил Подоляк, контрнаступление ВСУ
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