Сами стреляют, сами сбивают: на Херсонщине россияне имитируют обстрелы ВСУ

В Херсонской области российские оккупанты продолжают провокационные обстрелы ими же оккупированных населенных пунктов.

Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.

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Там рассказали, что российские военные разворачивают свое вооружение так, чтобы имитировать направление обстрела со стороны Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, оккупанты используют оборудование противовоздушной обороны, сбивают свои же ракеты и выдают это за обстрел гражданского населения силами ВСУ.

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