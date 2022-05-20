Европе и миру грозит новая эпидемия: оспа обезьян расползается по странам

В ряде европейских стран, а также в США, Канаде и Великобритании зафиксированы случаи предполагаемой и подтвержденной оспы обезьян.

Оспа обезьян расползается по Европе



Об этом сообщило BBC со ссылкой на информацию органов здравоохранения и местных СМИ.

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Последние новые случаи заболевания были зарегистрированы во Франции, Италии и Швеции.

Перед этим были подтверждены инфицирования в США, Испании и Португалии, а также 13 предполагаемых случаев в Канаде.

Оспа обезьян наиболее распространена в отдаленных частях Центральной и Западной Африки.

Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в этот район.

Оспа обезьян является редкой вирусной инфекцией, которая обычно протекает в легкой форме и от которой большинство людей выздоравливают через несколько недель.

Вирус не очень контактогенный слабо передается от человека к человеку.

Первый случай заболевания в Великобритании был зарегистрирован 7 мая. Пациент недавно отправился в Нигерию, где, как полагают, он подхватил вирус перед возвращением домой.

В настоящее время в Великобритании насчитывается девять подтвержденных случаев заболевания.

В Европе один подтвержденный случай был зарегистрирован в Швеции в четверг, а также один в Италии и предполагаемый случай во Франции.

Шведские власти заявили, что не могут установить, каким образом пациент заразился вирусом. Местные СМИ в Италии сообщают, что заразившийся вирусом мужчина недавно вернулся с Канарских островов.

Пять подтвержденных случаев были также зарегистрированы в Португалии в среду, а также семь в Испании.

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