Российские войска на Донбассе штурмуют позиции ВСУ: где горячее всего
Российские оккупанты ведут наступательную операцию в районах населенных пунктов Лисичанск и Северодонецк, а также по другим направлениям на Донбассе.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
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На Донецком направлении враг активизировал наступательные и штурмовые действия для улучшения тактического положения.
Россияне вели обстрелы из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактической авиации, чтобы разрушить фортификационные сооружения наших подразделений вдоль всей линии столкновения.
Также в Генштабе отметили, что на Северодонецком направлении враг вел штурмовые действия в направлении Северодонецка, успеха не имел, понес потери и вынужден отступить.
Сейчас продолжаются боевые действия в районе населенного пункта Тошковка.
На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии и минометов оккупанты наступали в районе населенного пункта Вискрива, одновременно пытались улучшить тактическое положение своих подразделений недалеко от Владимировки и Васильевки. В районе населенного пункта Александрополье оккупанты понесли значительные потери.
На Авдеевском направлении противник при поддержке артиллерии вел безуспешные штурмовые и наступательные действия в районе населенного пункта Веселое, поэтому был вынужден отступить.