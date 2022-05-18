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07:20 20 Мая 2022 Просмотров 179   КомментариевКомментарии

Российские войска на Донбассе штурмуют позиции ВСУ: где горячее всего

Российские оккупанты ведут наступательную операцию в районах населенных пунктов Лисичанск и Северодонецк, а также по другим направлениям на Донбассе.

Генштаб ВСУ озвучил утреннюю сводку

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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На Донецком направлении враг активизировал наступательные и штурмовые действия для улучшения тактического положения.

Россияне вели обстрелы из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактической авиации, чтобы разрушить фортификационные сооружения наших подразделений вдоль всей линии столкновения.

Также в Генштабе отметили, что на Северодонецком направлении враг вел штурмовые действия в направлении Северодонецка, успеха не имел, понес потери и вынужден отступить.

Сейчас продолжаются боевые действия в районе населенного пункта Тошковка.

На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии и минометов оккупанты наступали в районе населенного пункта Вискрива, одновременно пытались улучшить тактическое положение своих подразделений недалеко от Владимировки и Васильевки. В районе населенного пункта Александрополье оккупанты понесли значительные потери.

На Авдеевском направлении противник при поддержке артиллерии вел безуспешные штурмовые и наступательные действия в районе населенного пункта Веселое, поэтому был вынужден отступить.

Тэги: Донбасс
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