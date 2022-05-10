Главная » Украина » Общество
07:57 20 Мая 2022 31 Комментарии
Все улицы Пушкина в Украине могут переименовать в улицы Стивена Кинга
На сайте интернет-представительства президента Украины 19 мая зарегистрировали петицию с предложением переименовать улицы Пушкина в украинских городах в улицы Стивена Кинга.
Автором петиции выступила Елена Павлова.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
“В связи с российской агрессией на территории Украины, полномасштабной войной России против Украины, считаем важным переименовать улицы, носящие имена классиков русской литературы”, – сказано в аннотации к петиции.
Также ее автор подчеркнула, что Кинг – современный писатель мирового значения, поддержавший Украину в ее борьбе против нашествия захватчиков.
На момент написания новости инициативу поддержали более 630 человек.
Тэги: декоммунизация, Стивен Кинг, дерусификация
Loading...
Новости по теме
ТОРВ Киеве переименуют пять станций метро: известны новые названия
10.05.2022 13:24
ТОРСтивен Кинг хочет написать книгу о пандемии коронавируса
08.08.2021 12:11
ТОРВо Львове демонтировали еще один «символ коммунизма»
24.07.2021 04:57