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Главная » Украина » Общество
07:57 20 Мая 2022 Просмотров 31   КомментариевКомментарии

Все улицы Пушкина в Украине могут переименовать в улицы Стивена Кинга

На сайте интернет-представительства президента Украины 19 мая зарегистрировали петицию с предложением переименовать улицы Пушкина в украинских городах в улицы Стивена Кинга.

Автором петиции выступила Елена Павлова.

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“В связи с российской агрессией на территории Украины, полномасштабной войной России против Украины, считаем важным переименовать улицы, носящие имена классиков русской литературы”, – сказано в аннотации к петиции.

Также ее автор подчеркнула, что Кинг – современный писатель мирового значения, поддержавший Украину в ее борьбе против нашествия захватчиков.

На момент написания новости инициативу поддержали более 630 человек.

Тэги: декоммунизация, Стивен Кинг, дерусификация
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