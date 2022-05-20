В Энергодаре оккупанты похитили начальника пожарной части: спасатели устроили масштабную акцию протеста

Бойцы пожарной части в Энергодаре вышли на масштабную акцию протеста после похищения оккупантами 18 мая начальника 1 государственного пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна.

Акция протеста пожарных в Энергодаре



Об этом сообщил мэр города Виктор Орлов. В полном составе весь личный состав с автомобильной техникой выстроился в центре города возле ДК «Современник».

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По его словам, примерно в 12.00 оккупанты приехали в пожарную часть ДПРЧ-13 и провели обыск в кабинете Трояна. После чего опечатали кабинет и вывезли его в неизвестном направлении.

Как предполагают работники, оккупанты предложили руководителю отряда начать работу под флагами РФ.

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