Главная » Украина » Происшествия
09:39 20 Мая 2022 56 Комментарии
В Энергодаре оккупанты похитили начальника пожарной части: спасатели устроили масштабную акцию протеста
Бойцы пожарной части в Энергодаре вышли на масштабную акцию протеста после похищения оккупантами 18 мая начальника 1 государственного пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна.
Акция протеста пожарных в Энергодаре
Об этом сообщил мэр города Виктор Орлов. В полном составе весь личный состав с автомобильной техникой выстроился в центре города возле ДК «Современник».
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
По его словам, примерно в 12.00 оккупанты приехали в пожарную часть ДПРЧ-13 и провели обыск в кабинете Трояна. После чего опечатали кабинет и вывезли его в неизвестном направлении.
Как предполагают работники, оккупанты предложили руководителю отряда начать работу под флагами РФ.
Loading...
Новости по теме
ТОРВ России заявили о минометных обстрелах Курской области
20.05.2022 09:24
ТОРПод Киевом прогремели взрывы: что известно. Видео
20.05.2022 08:49