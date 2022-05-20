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Главная » Украина » Происшествия
09:39 20 Мая 2022 Просмотров 56   КомментариевКомментарии

В Энергодаре оккупанты похитили начальника пожарной части: спасатели устроили масштабную акцию протеста

Бойцы пожарной части в Энергодаре вышли на масштабную акцию протеста после похищения оккупантами 18 мая начальника 1 государственного пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна.

Акция протеста пожарных в Энергодаре

Об этом сообщил мэр города Виктор Орлов. В полном составе весь личный состав с автомобильной техникой выстроился в центре города возле ДК «Современник».

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По его словам, примерно в 12.00 оккупанты приехали в пожарную часть ДПРЧ-13 и провели обыск в кабинете Трояна. После чего опечатали кабинет и вывезли его в неизвестном направлении.

Как предполагают работники, оккупанты предложили руководителю отряда начать работу под флагами РФ.

Пожарные вышли на масштабную акцию протеста против похищения своего начальника

Пожарные вышли на масштабную акцию протеста против похищения своего начальника

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