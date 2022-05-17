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10:41 20 Мая 2022 112 Комментарии
На Львовщине на посту визуального наблюдения засекли крылатую ракету
Российскую крылатую ракету заметили на посту визуального наблюдения во Львовской области, силы ПВО с ней справились.
Силы ПВО защитили небо Львовщины от российских ракет
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий
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По его словам, с 8 утра 19 мая до 8 утра 20 мая было одно уведомление о воздушной тревоге в регионе.
“На посту визуального наблюдения заметили вероятно крылатую ракету. Спасибо нашим силам ПВО, что небо над Львовской областью осталось спокойным», – сообщил Козицкий.
Тэги: Львов
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