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10:41 20 Мая 2022 Просмотров 112   КомментариевКомментарии

На Львовщине на посту визуального наблюдения засекли крылатую ракету

Российскую крылатую ракету заметили на посту визуального наблюдения во Львовской области, силы ПВО с ней справились.

Силы ПВО защитили небо Львовщины от российских ракет

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий

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По его словам, с 8 утра 19 мая до 8 утра 20 мая было одно уведомление о воздушной тревоге в регионе.

“На посту визуального наблюдения заметили вероятно крылатую ракету. Спасибо нашим силам ПВО, что небо над Львовской областью осталось спокойным», – сообщил Козицкий.

Тэги: Львов
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