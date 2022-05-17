На Львовщине на посту визуального наблюдения засекли крылатую ракету

Российскую крылатую ракету заметили на посту визуального наблюдения во Львовской области, силы ПВО с ней справились.

Силы ПВО защитили небо Львовщины от российских ракет



Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По его словам, с 8 утра 19 мая до 8 утра 20 мая было одно уведомление о воздушной тревоге в регионе.

“На посту визуального наблюдения заметили вероятно крылатую ракету. Спасибо нашим силам ПВО, что небо над Львовской областью осталось спокойным», – сообщил Козицкий.

Тэги: Львов