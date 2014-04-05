Россия – фашистское государство: New York Times опубликовала доказательства

Американская газета New York Times опубликовала колонку профессора Йельского Университета, известного историка Тимоти Снайдера под названием «Это должно прозвучать: Россия – фашистское государство».

Сходства между гитлеровской Германией и путинской Россией поражают



В большом аналитическом материале Снайдер, специализирующийся на истории Восточной Европы, рассуждает о том, что на фронтах Второй мировой войны была побеждена нацистская Германия, но не идеология фашизма.

Сжатый анализ колонки снайдера сделало ВВС.

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Суть идеологии фашизма, по мнению Снайдера, можно сформулировать как «очищающее насилие», и до сих пор самой яркой ассоциацией этой идеологии для нас были Гитлер и Холокост.

Но это очень узкий подход, считает автор. Фашизм прокатился в разное время и в разном масштабе по многим странам Европы. Во всех своих проявлениях он всегда стремится к победе чьей-то «хотелки» над здравым смыслом. И, как утверждает Снайдер, ровно это мы наблюдаем сейчас: Россия, по его мнению, ведет самую настоящую фашистскую, разрушительную войну.

Автор публикации заключает, что сегодняшняя Россия отвечает большинству критериев, из которых, по мнению историков, состоит фашизм.

Культ одного лидера (Владимир Путин).

Культ умерших за нечто великое (победа в ВОВ).

Миф о былом величии империи и желание это величие вернуть.

Мощная машина пропаганды.

Визуальные символы как знак принадлежности (Z и V).

Массовые мероприятия в поддержку вождя.

Язык ненависти по отношению к конкретной группе людей.

Сходства между гитлеровской Германией и путинской Россией поражают, пишет Снайдер. Как бы сложно ни было многим это принять, но Россия повторяет этот путь, сея вокруг себя страдания и разрушения.

Ошибочно считать, что страна, победившая когда-то фашистов, сама не может быть таковой, считает автор. До определенного момента истории фашизм не вызывал у Советского Союза особой неприязни, что следует из заключенного в 1939 году союзнического договора между СССР и Германией.

Речи нацистских лидеров перепечатывались в советской прессе. В свою очередь, власти Германии аплодировали эффективности советской политики депортации малых народов.

Известный нацист, философ и мыслитель Карл Шмитт сказал однажды, что фашистская политика начинается с определения врага. Не этим ли на протяжении всей своей истории занимался Советский Союз, и не этим ли сейчас занимается Путин, прикрываясь термином «антифашизм», пишет в своей колонке Тимоти Снайдер.

Украинцы являются для российского президента нацистами, потому что не признают себя русскими и осмеливаются сопротивляться, продолжает он. А любой, кто выступает против его плана по уничтожению Украины, – пособник нацизма/фашизма.

Война против Украины – это не только возвращение на фашистское поле боя, но и возвращение к традиционному фашистскому языку и практике:

Другие люди существуют для того, чтобы их колонизировать.

Россия не может быть ни в чем виновата в силу ее героического прошлого.

Существование Украины – это международный заговор.

Война – единственно возможный ответ.

Выход из ситуации всего один, пишет Снайдер: фашистский лидер должен быть побежден – окончательно и бесповоротно.

В Кремле обвиняют украинские власти в «нацизме» и этим оправдывают военные действия против Киева.

Тэги: Россия, фашизм