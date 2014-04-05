Россия – фашистское государство: New York Times опубликовала доказательства
Американская газета New York Times опубликовала колонку профессора Йельского Университета, известного историка Тимоти Снайдера под названием «Это должно прозвучать: Россия – фашистское государство».
В большом аналитическом материале Снайдер, специализирующийся на истории Восточной Европы, рассуждает о том, что на фронтах Второй мировой войны была побеждена нацистская Германия, но не идеология фашизма.
Сжатый анализ колонки снайдера сделало ВВС.
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Суть идеологии фашизма, по мнению Снайдера, можно сформулировать как «очищающее насилие», и до сих пор самой яркой ассоциацией этой идеологии для нас были Гитлер и Холокост.
Но это очень узкий подход, считает автор. Фашизм прокатился в разное время и в разном масштабе по многим странам Европы. Во всех своих проявлениях он всегда стремится к победе чьей-то «хотелки» над здравым смыслом. И, как утверждает Снайдер, ровно это мы наблюдаем сейчас: Россия, по его мнению, ведет самую настоящую фашистскую, разрушительную войну.
Автор публикации заключает, что сегодняшняя Россия отвечает большинству критериев, из которых, по мнению историков, состоит фашизм.
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Культ одного лидера (Владимир Путин).
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Культ умерших за нечто великое (победа в ВОВ).
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Миф о былом величии империи и желание это величие вернуть.
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Мощная машина пропаганды.
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Визуальные символы как знак принадлежности (Z и V).
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Массовые мероприятия в поддержку вождя.
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Язык ненависти по отношению к конкретной группе людей.
Сходства между гитлеровской Германией и путинской Россией поражают, пишет Снайдер. Как бы сложно ни было многим это принять, но Россия повторяет этот путь, сея вокруг себя страдания и разрушения.
Ошибочно считать, что страна, победившая когда-то фашистов, сама не может быть таковой, считает автор. До определенного момента истории фашизм не вызывал у Советского Союза особой неприязни, что следует из заключенного в 1939 году союзнического договора между СССР и Германией.
Речи нацистских лидеров перепечатывались в советской прессе. В свою очередь, власти Германии аплодировали эффективности советской политики депортации малых народов.
Известный нацист, философ и мыслитель Карл Шмитт сказал однажды, что фашистская политика начинается с определения врага. Не этим ли на протяжении всей своей истории занимался Советский Союз, и не этим ли сейчас занимается Путин, прикрываясь термином «антифашизм», пишет в своей колонке Тимоти Снайдер.
Украинцы являются для российского президента нацистами, потому что не признают себя русскими и осмеливаются сопротивляться, продолжает он. А любой, кто выступает против его плана по уничтожению Украины, – пособник нацизма/фашизма.
Война против Украины – это не только возвращение на фашистское поле боя, но и возвращение к традиционному фашистскому языку и практике:
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Другие люди существуют для того, чтобы их колонизировать.
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Россия не может быть ни в чем виновата в силу ее героического прошлого.
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Существование Украины – это международный заговор.
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Война – единственно возможный ответ.
Выход из ситуации всего один, пишет Снайдер: фашистский лидер должен быть побежден – окончательно и бесповоротно.
В Кремле обвиняют украинские власти в «нацизме» и этим оправдывают военные действия против Киева.