20.05.2022 11:34
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11:49 20 Мая 2022 523 Комментарии
Россия нанесла ракетные удары по Житомирщине: появились подробности. Видео
Утром 20 мая российские войска нанесли ракетный удар по объектам в Житомирской области.
Одна из ракет попала по железной дороге
Глава Коростенской районной военной администрации Юрий Тарасюк подтвердил два взрыва в городе Малин.
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Воздушная тревога в области была объявлена в 08:20.
Позже появилась информация, что одна из ракет попала в железную дорогу.
Также было опубликовано видео такого прилета.
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