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11:49 20 Мая 2022 Просмотров 523   КомментариевКомментарии

Россия нанесла ракетные удары по Житомирщине: появились подробности. Видео

Утром 20 мая российские войска нанесли ракетный удар по объектам в Житомирской области.

Одна из ракет попала по железной дороге

Глава Коростенской районной военной администрации Юрий Тарасюк подтвердил два взрыва в городе Малин.

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Воздушная тревога в области была объявлена в 08:20.

Позже появилась информация, что одна из ракет попала в железную дорогу.

Также было опубликовано видео такого прилета.

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