Как найти удаленную работу в зарубежной компании

В мире существуют тысячи IT компаний разных профилей. Одни занимаются разработкой корпоративного программного обеспечения, другие предоставляют услуги по созданию CGI ресурсов, третьи рисуют и оптимизируют дизайн.

В мире существуют тысячи IT компаний разных профилей. Одни занимаются разработкой корпоративного программного обеспечения, другие предоставляют услуги по созданию CGI ресурсов, третьи рисуют и оптимизируют дизайн. Современная IT сфера обеспечивает десятки тысяч рабочих мест специалистам всех профилей: от начинающего разработчика до серьезного 3D художника.

Начало карьеры или смена деятельности часто сопряжены со стрессом, ведь найти подходящую вакансию весьма сложно. Одних не устраивает заработная плата, других место дислоцирования команды, третьих просто условия работы. Помимо создания резюме, на шанс трудоустройства влияет и платформа, где оно публикуется. Конкретно для IT-сегмента существуют свои площадки, где потенциальные работодатели размещают перспективные вакансии. Мы связались с экспертами по рекрутингу компании JOBITT, чтобы выяснить, как лучше всего и где искать хорошую работу в зарубежных организациях на приличных условиях.

Поиск работы: топ-3 критериев выбора вакансий

Желание работать — это ключевой элемент при поиске работы, но не единственный. Добавьте сюда качественное резюме, правильную платформу, потребность компаний в специалистах и получите идеальный рецепт трудоустройства. В итоге его можно разбить на 3 частb.

Часть 1. Определение с видом занятости

Учитывая тенденцию на удаленный вид работы, большинство рекрутеров и кандидатов предпочитают именно эту модель сотрудничества. Она открывает дополнительные возможности, например, разработку в составе интернациональных команд, дополнение коллективов специалистами. Такой вид занятости сейчас находится в тренде из-за доступности услуг, хорошей продуктивности и свободе, которую он предоставляет. Например, ненормированный рабочий график, отсутствие локальных привязок и оффлайн митингов. Это позволяет максимально эффективно решать поставленные задачи, не отвлекаясь на постоянные собрания или отчетность. Удаленная работа — наиболее перспективный вид трудовых отношений на данный момент как для команд, так и для их нанимателей.

Часть 2. Место работы

У многих кандидатов возникают трудности при выборе места работы. Имеется ввиду, что каждый для себя решает, где и как он хочет трудиться. Существует 2 распространенные варианта, между которыми приходится выбирать: зарубежные или национальные компании. Как правило, иностранные агентства предлагают удаленную работу с высокими ставками, бонусами, а локальные предоставляют офис, оборудование и оффлайн встречи команды, заказчиков, тим лидов и т.д. Как мы уже говорили, в приоритете большинства рекрутеров и кандидатов именно первый вариант, поскольку он предлагает большую свободу при повышенном заработке.

Часть 3. Стоимость часа разработки

Каждая работа должна оплачиваться пропорционально отдаче сотрудника при выполнении задач. В сфере IT итоговый заработок зависит от сложности проекта, квалификации исполнителя и расценок компании. То есть тут важно понимать, какие услуги предоставляют та или иная организация, их прайс, и уже исходя из этого принимать решение об отправке анкеты на их вакансии. Что же касается прайса компании, то тут все просто, зарубежные организации могут позволить себе устанавливать высокую стоимость услуг, мотивируя это расходами на качество исполнителей, оборудование и программы. Именно поэтому выгоднее работать на американские или западноевропейские компании, израильские или арабские.

Подытожим

Поиск работы связан с большим количеством трудностей, которые решаются с помощью простых советов, изложенных в данном материале. Актуальность IT-профессий трудно переоценить, ведь по состоянию на начало 2022-го, данная сфера находится в топе наиболее перспективных. Множество зарубежных компаний сейчас ищут сотрудников на удаленную модель работы и используют для этого специализированные платформы, в частности JOBITT. Помимо сотен перспективных вакансий на ресурсе вы найдете конструктор резюме и уникальные фишки, например, полную анонимность, чат с рекрутером и даже умную систему фильтров профессий. Подключайтесь сейчас и получайте эксклюзивный доступ к передовым компаниям IT сегмента!