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13:47 20 Мая 2022 30 Комментарии
“ДНР” и “”ЛНР” договорились о сотрудничестве с Ким Чен Ыном. Мощное фото
Главы “МИД” Донецкой и Луганской “народных республик” Наталья Никонорова и Владислав Дейнего встретились с послом КНДР в Москве Син Хон Чхолем.
Зреет мощный альянс государств
Об этом сообщило РИА Новости.
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Стороны договорились о сотрудничестве, говорили об опасности распространения фейков о военной “спецоперации” и пообещали продолжить общение в ближайшее время.
«Встреча была посвящена консультациям относительно форматов и механизмов дальнейшего взаимодействия», – сказано в официальном заявлении.
Тэги: КНДР, ДНР, ЛНР
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