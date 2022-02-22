“ДНР” и “”ЛНР” договорились о сотрудничестве с Ким Чен Ыном. Мощное фото

Главы “МИД” Донецкой и Луганской “народных республик” Наталья Никонорова и Владислав Дейнего встретились с послом КНДР в Москве Син Хон Чхолем.

Зреет мощный альянс государств



Об этом сообщило РИА Новости.

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Стороны договорились о сотрудничестве, говорили об опасности распространения фейков о военной “спецоперации” и пообещали продолжить общение в ближайшее время.

«Встреча была посвящена консультациям относительно форматов и механизмов дальнейшего взаимодействия», – сказано в официальном заявлении.

Тэги: КНДР, ДНР, ЛНР