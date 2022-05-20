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13:53 20 Мая 2022 Просмотров 209   КомментариевКомментарии

Россия нанесла ракетный удар по Полтавской области: есть прилет

Российские войска нанесли ракетный удар по объектам в Полтавской области.

Ракета попала по объекту инфраструктуры

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

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Он уточнил, что прилет был  в Лубенской общине по объекту инфраструктуры.

Информацию о пострадавших и разрушениях пообещал уточнить позже.

Воздушная тревога на Полтавщине была объявлена в 12:44, об отбое сообщили в 13:39.

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