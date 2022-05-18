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Главная » Мир » Общество
14:07 20 Мая 2022 Просмотров 63   КомментариевКомментарии

Герхард Шредер ушел из «Роснефти»

Председатель совета директоров «Роснефти», бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил «о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании».

Шредер остался без должностей и господдержки

Об этом сообщили на сайте «Роснефти».

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После начала войны Шредера критиковали за то, что он продолжил поддерживать связи с Россией.

Накануне таблоид Bild сообщил, что Шредера из-за этих связей лишили офиса в Бундестаге и сотрудников, оплачиваемых за счет бюджета.

Как сообщали Власти, финансируемый государством офис Герхарда Шредера будет закрыт, а оставшийся персонал перераспределен из-за отказа экс-канцлера дистанцироваться от президента России Владимира Путина.

Тэги: Герхард Шредер
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