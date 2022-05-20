В Германии выявили первый случай оспы обезьян

В Германии зафиксировали первый случай инфицирования оспой обезьян

Предположительно вирус передается не очень легко



Об этом сообщило Reuters со ссылкой на медицинскую службу вооруженных сил Германии.

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«Институт микробиологии вооруженных сил Германии в Мюнхене 19 мая 2022 года впервые обнаружил вирус оспы обезьян в Германии у пациента с характерными поражениями кожи», — сказано в заявлении службы.

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что, основываясь на имеющейся информации, он предположил, что вирус не так легко передается и что вспышку можно сдержать, если органы здравоохранения будут действовать быстро.

«Теперь мы более тщательно проанализируем вирус и изучим, связан ли он с более заразным вариантом», — добавил он.

Как сообщали Власти, в ряде европейских стран, а также в США, Канаде и Великобритании зафиксированы случаи предполагаемой и подтвержденной оспы обезьян.

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