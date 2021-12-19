Представники ПЦУ стали на захист обмовленого мера Бурині, якому «шиють» колабораціонізм

Один із найбільших ктиторів Сумської єпархії ПЦУ перебуває за ґратами.

Це голова прикордонної Буринської ОТГ Віктор Ладуха, якого, за нашвидкуруч зібраними свідченнями 9 осіб, звинуватили у колабораціонізмі у період російської окупації й позасудовим рішенням прокуратури помістили у СІЗО Подільського району столиці.

На захист честі та гідності Ладухи, який понад місяць окупації Бурині перебував на робочому місці й у надважких умовах опікувався громадою, стали як пересічні містяни, так і представники священства ПЦУ, зокрема капелан отець Степан Кузь. Він разом із багатьма буринцями узяв участь у пікеті Подільського суду Києва, де мала розглядатися апеляція адвокатів Ладухи на утримання звинуваченого під вартою.

«Знаходжусь біля суду для підтримки Віктора Ладухи, знаючи його як людину духовну, моральну, яка вболівала за незалежність нашої держави, і як ктитора, що зробив все для того, аби в місті Буринь була українська церква. Знаю так само і затриманого заступника Євгена Базиму, який пройшов війну, де отримав поранення.

Серед затриманих також і депутат Буринської міської ради Олександр Гудименко. Всі вони вірні чада Православної Церкви, для яких добро громади передусім», – наголошує отець Степан.

«Церква сьогодні повинна бути небайдужа, що сьогодні патріоти перебувають за ґратами. Якщо ми будемо мовчати, то вчора прийшли за ними, завтра можуть прийти за нами. Тому ми сьогодні маємо об’єднатися в одну родину, аби зберегти честь та гідність кожного патріота України, який стоїть на захисті національних інтересів».



Розгляд апеляції суд переніс на понеділок, 23 травня.

Нагадаємо, що Віктора Ладуху та його колег затримали наприкінці квітня. Міському голові Бурині, його заступнику та депутату міськради інкримінують три статті Кримінального кодексу України – «колабораційну діяльність», «розтрату майна» та «виправдовування російської агресії».

Сумська єпархія ПЦУ має 18 благочинь та понад 200 парафій. Діють місійний, видавничий, науково-історичний, служба військового капеланства єпархії. У Бурині діє парафія святих Віри, Надії та Любові та матері їх Софії, храм для якої збудовано зусиллями Віктора Ладухи. Голова Буринської ОТГ також відзначений Орденом Святого Юрія Переможця Помісної Церкви та особливою церковною медаллю «За жертовність та любов до України», якою, зокрема, нагороджують волонтерів.

2016 у Буринському районі Сумської області відкрили пам’ятник знищеним церквам, повідомляє «Релігія в Україні».

За часів комуністичної окупації було знищено всі 22 православні храми, зокрема і в рідному селі Віктора Ладухи Попівській Слободі Буринського району.

Источник: SVOBODA.FM

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