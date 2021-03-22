Ракетный удар по Малину на Житомирщине: разрушены почти 100 домов, есть раненые
В результате удара тремя ракетами по городу Малин на Житомирщине поврежден объект инфраструктуры и почти 100 домов, три человека получили ранения.
Об этом сообщил городской голова Малина Александр Ситайло.
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«По территории нашей общины в который раз Российской Федерацией был нанесен ракетный удар. Поврежден объект инфраструктуры и около 100 домов. Слава Богу, жертв среди гражданского населения нет, но есть трое раненых», – сказал он.
На местах разрушений работают спасатели и следственно-оперативная группа.
Ситайло пообещал, что в течение дня планируют возобновить электроснабжение в пострадавшем микрорайоне.
Мэр в очередной раз обратился к местным жителям с просьбой беречь свою жизнь и при звуках тревоги прятаться в укрытие, а также не распространять фото и видео с места «прилетов» ракет оккупантов.
Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в эфире национального телемарафона рассказал, что Малин был обстрелян тремя российскими крылатыми ракетами.
«В 8:20 раздалась воздушная тревога и 8:40 мы почувствовали так называемую «спецоперацию» россии в Малине. Было три «прилета» крылатых ракет в Малин, там повреждена железнодорожная инфраструктура», – отметил Бунечко.
Как сообщали Власти, утром 20 мая российские войска нанесли ракетный удар по объектам в Житомирской области.