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Главная » Украина » Происшествия
15:04 20 Мая 2022 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

Ракетный удар по Малину на Житомирщине: разрушены почти 100 домов, есть раненые

В результате удара тремя ракетами по городу Малин на Житомирщине поврежден объект инфраструктуры и почти 100 домов, три человека получили ранения.

Россия ударила по Малину тремя ракетами

Об этом сообщил городской голова Малина Александр Ситайло.

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«По территории нашей общины в который раз Российской Федерацией был нанесен ракетный удар. Поврежден объект инфраструктуры и около 100 домов. Слава Богу, жертв среди гражданского населения нет, но есть трое раненых», – сказал он.

На местах разрушений работают спасатели и следственно-оперативная группа.

Ситайло пообещал, что в течение дня планируют возобновить электроснабжение в пострадавшем микрорайоне.

Мэр в очередной раз обратился к местным жителям с просьбой беречь свою жизнь и при звуках тревоги прятаться в укрытие, а также не распространять фото и видео с места «прилетов» ракет оккупантов.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в эфире национального телемарафона рассказал, что Малин был обстрелян тремя российскими крылатыми ракетами.

«В 8:20 раздалась воздушная тревога и 8:40 мы почувствовали так называемую «спецоперацию» россии в Малине. Было три «прилета» крылатых ракет в Малин, там повреждена железнодорожная инфраструктура», – отметил Бунечко.

Как сообщали Власти, утром 20 мая российские войска нанесли ракетный удар по объектам в Житомирской области.

Тэги: житомир, малин
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