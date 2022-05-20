НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
15:56 20 Мая 2022 Просмотров 32   КомментариевКомментарии

Россия нанесла ракетный удар по пляжному туалету в Одессе

Российская авиация нанесла ракетный удар по Одессе, уничтожив туалет на пляже.

Российская ракета существенно испортила воздух на юге Одесской области

Об этом сообщило Оперативное командование “Юг”.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

“Воплощая один из знаковых месседжей своего бешеного диктатора, рашисты, очевидно, пытались «замочить в сортире» очаг нацизма”, – сказано в сообщении.

Также военные с юмором отметили, что ракетами воздушного базирования враг существенно испортил воздух на юге Одесской области, попав в пляжный туалет.

“Предварительно, кроме безнадежно утраченной совести и репутации агрессора, других потерь нет”, – отметили в командовании.

Loading...

Новости по теме

ТОР
20.05.2022 15:32
Путин командует сам и никого не слушает о ходе войны, – разведка США
ТОР
20.05.2022 15:04
Ракетный удар по Малину на Житомирщине: разрушены почти 100 домов, есть раненые
ТОР
20.05.2022 14:32
Представники ПЦУ стали на захист обмовленого мера Бурині, якому «шиють» колабораціонізм
blog comments powered by Disqus
Ракетный удар по Лозовой на Харьковщине: уничтожен Дворец культуры. Видео и подробности

16:27 Украина

Россия нанесла ракетные удары по Житомирщине: появились подробности. Видео

11:49 Украина

В России заявили о минометных обстрелах Курской области

09:24 Мир

Под Киевом прогремели взрывы: что известно. Видео

08:49 Украина

Европе и миру грозит новая эпидемия: оспа обезьян расползается по странам

06:59 Мир

Россия заявила о готовности вернуться к переговорам с Украиной

18:06 Мир

Враг коварен, но мы верим его слову: Украина официально прокомментировала вывоз военных с “Азовстали”

17:08 Украина

Россия открестилась от своей военной свастики Z и V

13:26 Мир

В Харькове прогремели взрывы: виден большой столб дыма

11:50 Украина

Российские офицеры вывозят свои семьи из Калининграда

11:29 Мир

Байден переключился с России на Китай: президент США наконец отправляется в Азию

08:30 Мир