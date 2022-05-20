Россия нанесла ракетный удар по пляжному туалету в Одессе

Российская авиация нанесла ракетный удар по Одессе, уничтожив туалет на пляже.

Российская ракета существенно испортила воздух на юге Одесской области



Об этом сообщило Оперативное командование “Юг”.

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“Воплощая один из знаковых месседжей своего бешеного диктатора, рашисты, очевидно, пытались «замочить в сортире» очаг нацизма”, – сказано в сообщении.

Также военные с юмором отметили, что ракетами воздушного базирования враг существенно испортил воздух на юге Одесской области, попав в пляжный туалет.

“Предварительно, кроме безнадежно утраченной совести и репутации агрессора, других потерь нет”, – отметили в командовании.