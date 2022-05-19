Ракетный удар по Лозовой на Харьковщине: уничтожен Дворец культуры. Видео и подробности
Российские войска нанесли ракетный удар по городу Лозовая в Харьковской области, есть разрушения.
Об этом сообщают местные жители в соцсетях и пабликах.
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Прямым попаданием ракеты уничтожен местный Дворец культуры.
По сети распространилось видео прилета по ДК, в частности оно появилось и на Youtube.
Также известно, что одна ракета была сбита силами ПВО. Местные жители сняли на видео, как она падала.
По информации «Суспильне», пострадали по меньшей мере, семь человек, среди которых 11-летний ребенок.
Об этом рассказал директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.
Снаряд попал в здание около 15:00.
Как сообщали Власти, российская авиация нанесла ракетный удар по Одессе, уничтожив туалет на пляже.