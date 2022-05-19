Ракетный удар по Лозовой на Харьковщине: уничтожен Дворец культуры. Видео и подробности

Российские войска нанесли ракетный удар по городу Лозовая в Харьковской области, есть разрушения.

Одну ракету сбила система ПВО



Об этом сообщают местные жители в соцсетях и пабликах.

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Прямым попаданием ракеты уничтожен местный Дворец культуры.

По сети распространилось видео прилета по ДК, в частности оно появилось и на Youtube.

Также известно, что одна ракета была сбита силами ПВО. Местные жители сняли на видео, как она падала.

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По информации «Суспильне», пострадали по меньшей мере, семь человек, среди которых 11-летний ребенок.

Об этом рассказал директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

Снаряд попал в здание около 15:00.

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Как сообщали Власти, российская авиация нанесла ракетный удар по Одессе, уничтожив туалет на пляже.

Тэги: Харьков, Лозовая