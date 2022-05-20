В России под Иркутском обстреляли военкомат

В Иркутской области в городе Железногорск-Илимский в ночь на 20 мая обстреляли военный комиссариат из пневматического оружия.

Ночью военкомат обстреляли из пневматики



Об этом сообщил Telegram-канал Осторожно новости.

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Обстреляли двухэтажное здание комиссариата Нижнеилимского района из пневматики. Злоумышленникам не помешал деревянный забор, охрана, сигнализация и система видеонаблюдения, которая временно не работала.

Сотрудники обнаружили следы от пуль в окнах и рамах, а также металлические пули для пневматического оружия.

По данным Baza, уже задержан подозреваемый — это Максим Смолин, который числится на воинском учете в Ангарске. Он утверждает, что обстрелял комиссариат без каких-либо политических мотивов.

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