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17:59 20 Мая 2022 345 Комментарии
Ракетный удар по Николаеву: в городе запах аммиака
Российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву, пострадал один из объектов с аммиаком.
В Николаеве зафиксировали вражеский прилет
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
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Он записал видеообращение, в котором призвал граждан не нервничать.
«Ракеты попали, куда попали. Запах аммиака – там озеро небольшое. Есть запах, но МЧС докладывает, что все в порядке. Концентрация минимальная, поэтому не переживайте», – сообщил Ким.
Пострадали мешки с аммиаком, которые находились недалеко от озера фермерского хозяйства.
Тэги: Николаев
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