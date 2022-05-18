Ракетный удар по Николаеву: в городе запах аммиака

Российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву, пострадал один из объектов с аммиаком.

В Николаеве зафиксировали вражеский прилет



Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Он записал видеообращение, в котором призвал граждан не нервничать.

«Ракеты попали, куда попали. Запах аммиака – там озеро небольшое. Есть запах, но МЧС докладывает, что все в порядке. Концентрация минимальная, поэтому не переживайте», – сообщил Ким.

Пострадали мешки с аммиаком, которые находились недалеко от озера фермерского хозяйства.

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