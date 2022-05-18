НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
17:59 20 Мая 2022 Просмотров 345   КомментариевКомментарии

Ракетный удар по Николаеву: в городе запах аммиака

Российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву, пострадал один из объектов с аммиаком.

В Николаеве зафиксировали вражеский прилет

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Он записал видеообращение, в котором призвал граждан не нервничать.

«Ракеты попали, куда попали. Запах аммиака – там озеро небольшое. Есть запах, но МЧС докладывает, что все в порядке. Концентрация минимальная, поэтому не переживайте», – сообщил Ким.

Пострадали мешки с аммиаком, которые находились недалеко от озера фермерского хозяйства.

Тэги: Николаев
Loading...

Новости по теме

ТОР
18.05.2022 06:38
Взрыв в Николаеве: над городом столб дыма
ТОР
17.05.2022 17:45
Перерывают Херсонщину траншеями: оккупанты готовятся к наступлению ВСУ со стороны Николаева
ТОР
16.05.2022 07:00
В Николаеве утром прогремели взрывы: вспыхнули пожары
blog comments powered by Disqus
Ракетный удар по Лозовой на Харьковщине: уничтожен Дворец культуры. Видео и подробности

16:27 Украина

Россия нанесла ракетные удары по Житомирщине: появились подробности. Видео

11:49 Украина

В России заявили о минометных обстрелах Курской области

09:24 Мир

Под Киевом прогремели взрывы: что известно. Видео

08:49 Украина

Европе и миру грозит новая эпидемия: оспа обезьян расползается по странам

06:59 Мир

Россия заявила о готовности вернуться к переговорам с Украиной

18:06 Мир

Враг коварен, но мы верим его слову: Украина официально прокомментировала вывоз военных с “Азовстали”

17:08 Украина

Россия открестилась от своей военной свастики Z и V

13:26 Мир

В Харькове прогремели взрывы: виден большой столб дыма

11:50 Украина

Российские офицеры вывозят свои семьи из Калининграда

11:29 Мир

Байден переключился с России на Китай: президент США наконец отправляется в Азию

08:30 Мир