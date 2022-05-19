19.05.2022 13:15
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20:33 20 Мая 2022 0 Комментарии
Главу Киевской обладминистрации уволят: кто заменит
На должность главы Киевской областной администрации снова возвращается Алексей Кулеба, а занимавший ее Александр Павлюк будет уволен.
Алексей Кулеба снова вернулся в Киевскую ОГА
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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По его информации, правительство согласовало эти перемещения.
Очевидно, они связаны с тем, что боевые действия в Киевской области больше не ведутся.
Тэги: Киев
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