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Главная » Украина » Политика
20:33 20 Мая 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Главу Киевской обладминистрации уволят: кто заменит

На должность главы Киевской областной администрации снова возвращается Алексей Кулеба, а занимавший ее Александр Павлюк будет уволен.

Алексей Кулеба снова вернулся в Киевскую ОГА

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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По его информации, правительство согласовало эти перемещения.

Очевидно, они связаны с тем, что боевые действия в Киевской области больше не ведутся.

Тэги: Киев
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